Coldplay réédite ses albums en vinyles… fabriqués à partir de bouteilles en plastique !

Chaque disque est fabriqué à partir de l’équivalent de neuf bouteilles en plastique et permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 85 % par rapport à un pressage classique. Ce projet est mené en partenariat avec l’entreprise allemande Sonopress, spécialisée dans la production de supports physiques.

Ce n’est pas un simple coup marketing. En 2019, Coldplay avait suspendu sa tournée afin de réfléchir à des alternatives plus durables. Lors de son retour sur scène en 2021, le groupe annonçait avoir réduit de 59 % ses émissions de CO₂ grâce à une logistique repensée, des transports optimisés et même des dispositifs permettant au public de produire une partie de l’énergie nécessaire aux concerts.

Avec l’EcoRecord, la formation britannique applique cette même philosophie à la musique physique, souvent critiquée pour son impact environnemental. Les fans retrouvent l’expérience vinyle qu’ils apprécient, l’objet, la pochette, la chaleur du son, et ce, tout en soutenant une production plus responsable. En transformant des déchets plastiques en disques, Coldplay prouve qu’il est possible de repenser les standards de l’industrie musicale sans compromis, ni sur la qualité, ni sur la passion.