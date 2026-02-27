Une lune rouge sera visible prochainement dans le ciel français

Une Lune rouge sang bientôt visible dans le ciel français, un spectacle céleste rare à ne pas manquer.

Un phénomène astronomique fascinant va illuminer le ciel dans les prochains jours : une Lune aux teintes rouge sang sera observable depuis la France pour la première fois depuis quatre ans. Ce spectacle naturel, qui attire amateurs d’astronomie comme simples curieux, est lié à une éclipse lunaire totale – un événement où la Terre se positionne parfaitement entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur notre satellite.

Techniquement surnommée « Lune de sang », cette teinte rouge visible à l’œil nu ne vient pas d’une quelconque transformation magique de la Lune. Elle est le résultat de la diffusion de la lumière solaire à travers l’atmosphère terrestre. Lorsque la lumière du Soleil traverse l’atmosphère, les longueurs d’onde les plus courtes (bleues) sont dispersées, tandis que les longueurs plus longues (rouges et oranges) continuent leur trajectoire. Ainsi, même plongée dans l’ombre de la Terre, la Lune reçoit encore des rayons lumineux qui lui donnent cette couleur spectaculaire, comparable à celle d’un coucher de soleil.

L’événement aura lieu dans la matinée du 3 mars 2026, mais attention : il faudra être matinal pour en profiter. En France, la Lune se teintera de rouge au moment de son coucher à l’horizon, entre environ 6h30 et 7h30, ce qui donne aux lève‑tôt quelques précieuses minutes pour admirer ce ciel autrement ordinaire.

Pour maximiser ses chances d’observation, il est conseillé de se placer sur un point de vue dégagé vers l’ouest, loin des bâtiments et des arbres qui pourraient obstruer la vue. L’utilisation d’applications spécialisées en astronomie, comme Sky Tonight, permet également de repérer avec précision la position et la trajectoire de la Lune au moment voulu.

Contrairement aux éclipses solaires, qui nécessitent des lunettes de protection spécifiques, l’observation de la Lune rouge ne présente aucun danger pour les yeux et ne requiert pas d’équipement particulier. Cependant, avoir des jumelles ou un télescope peut enrichir l’expérience visuelle.