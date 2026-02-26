Vianney sur scène aux côtés de Patrick Fiori pour "Corsu Mezu Mezu"

Ces derniers mois, Vianney s’était fait discret. Loin des plateaux télé et des studios, le chanteur s’est isolé pour concrétiser un projet personnel : construire une cabane en pleine nature. Une parenthèse assumée, destinée à préparer son prochain album, le premier depuis À 2 à 3 en 2023.

Barbe fournie, outils à la main, Vianney documente régulièrement cette retraite sur les réseaux sociaux. Son objectif : créer un lieu propice à l’écriture et à la composition. Malgré l’hiver et les conditions difficiles, il poursuit ce chantier qui symbolise une nouvelle étape artistique.

Cette pause n’a toutefois pas été totale. Le chanteur avait déjà fait quelques apparitions, notamment pour les concerts de Lara Fabian ou Jean-Louis Aubert, ainsi que pour le spectacle des Enfoirés. Mais le 23 mai prochain marquera un véritable retour sur scène.

Un concert géant pour Corsu Mezu Mezu

A l’initiative de Patrick Fiori, la troupe de Corsu Mezu Mezu investira l’Orange Vélodrome de Marseille pour un concert d’envergure. L’événement réunira plus d’une centaine d’artistes et plusieurs milliers de choristes autour du répertoire corse.

Parmi les invités confirmés figurent Vianney, Florent Pagny, M. Pokora, Jenifer, Christophe Willem, Claudio Capéo, Nolwenn Leroy ou encore Francis Cabrel. Une affiche dense pour ce spectacle présenté comme l’un des plus ambitieux jamais organisés autour de la culture corse.

Dans une vidéo publiée en ligne, Vianney a confirmé sa participation avec humour, promettant d’apporter sa guitare même si son accent corse « laisse à désirer ». Ce concert constituera donc une exception dans sa période de retrait.