Le groupe Linkup de retour sur scène mais sans M Pokora

On les avait découverts au début des années 2000 dans l’émission Popstars, diffusée sur M6. En 2003, lors de la troisième saison de ce télé-crochet, un trio masculin voit le jour : le groupe Linkup, composé de Lionel Tim, Otis Guilon et Matt Pokora, alors connu sous le nom de Matthieu Tota.

Leur premier single, Mon étoile, et l’album éponyme sortent quelques semaines après la diffusion de l’émission et se hissent rapidement en tête du Top 50. Mais un an plus tard, Matthieu Tota quitte le groupe pour se lancer en solo. Sous le nom de Matt Pokora, il entame une carrière à succès.

Lionel Tim et Otis Guilon empruntent, eux, des trajectoires différentes. Otis reprend une vie plus discrète. S’il n’a pas sorti de nouvel album, le chant et la danse restent ses passions, qu’il poursuit en parallèle de son métier d’aide-soignant et de modèle. Lionel Tim, de son côté, tente de relancer sa carrière musicale avec plusieurs projets, sans rencontrer le succès escompté. Il travaille aujourd’hui comme chauffeur de salle pour certaines émissions de télévision.