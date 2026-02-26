Le groupe Linkup de retour sur scène mais sans M Pokora
Publié : 26 février 2026 à 15h13 par Elodie Quesnel
L'un des ex-membres du groupe Linkup, Lionel Tim, a annoncé dans une interview la réformation du groupe mais sans M Pokora.
On les avait découverts au début des années 2000 dans l’émission Popstars, diffusée sur M6. En 2003, lors de la troisième saison de ce télé-crochet, un trio masculin voit le jour : le groupe Linkup, composé de Lionel Tim, Otis Guilon et Matt Pokora, alors connu sous le nom de Matthieu Tota.
Leur premier single, Mon étoile, et l’album éponyme sortent quelques semaines après la diffusion de l’émission et se hissent rapidement en tête du Top 50. Mais un an plus tard, Matthieu Tota quitte le groupe pour se lancer en solo. Sous le nom de Matt Pokora, il entame une carrière à succès.
Lionel Tim et Otis Guilon empruntent, eux, des trajectoires différentes. Otis reprend une vie plus discrète. S’il n’a pas sorti de nouvel album, le chant et la danse restent ses passions, qu’il poursuit en parallèle de son métier d’aide-soignant et de modèle. Lionel Tim, de son côté, tente de relancer sa carrière musicale avec plusieurs projets, sans rencontrer le succès escompté. Il travaille aujourd’hui comme chauffeur de salle pour certaines émissions de télévision.
Un retour sur scène
Mais surprise : dans une interview, Lionel Tim a annoncé la reformation du groupe Linkup pour un concert événement. Il sera accompagné de Otis, tandis que M. Pokora ne participera pas à ces retrouvailles.
L’objectif est de proposer un « moment de partage et de nostalgie » aux fans. Une première date est d’ores et déjà prévue le 6 juin prochain, à l’Arena Festival, à Chambéry. D’autres concerts pourraient suivre, dans l’idée de surfer sur la vague nostalgique des années 2000.
Lionel Tim a précisé que le public pourra reprendre les chansons emblématiques du groupe lors de ce concert. En revanche, aucun titre inédit n’est prévu pour cette reformation.