Bruno Mars de retour avec The Romantic ce vendredi

Et il n’a pas fait les choses à moitié ! Il nous avait déjà mis l’eau à la bouche avec I Just Might, un titre irrésistible qui annonçait la couleur : une nouvelle vibe, une nouvelle image, et surtout ce mélange de sonorités rétro ultra stylées qu’il maîtrise à la perfection. Préparez-vous, Bruno est de retour pour nous faire danser… et fondre.

Dix ans. Oui, dix longues années sans nouvel album solo. Autant dire une éternité. Mais l’attente est enfin terminée : ce vendredi 27 février, Bruno Mars fait son grand retour avec The Romantic.

Entre album de "lover" et un hommage à la Motown

Un album de neuf titres qui, dès la première écoute, vous fera voyager plusieurs décennies en arrière. Chaque chanson vous plonge dans une ambiance résolument Romantic, avec parfois l’impression de redécouvrir la magie de l’ère Motown. Cuivres éclatants, chœurs envoûtants : tous les ingrédients sont réunis pour faire vibrer les cœurs.

Mais la grande force de Bruno Mars, c’est sa capacité à surprendre. Véritable caméléon musical, il s’amuse avec les styles et les sonorités sans jamais perdre son identité. Il n’hésite pas à explorer des influences latines, notamment avec Cha Cha Cha ou encore Risk It All, qui apportent une touche solaire et irrésistible à l’album.

Et s’il y a bien un fil rouge tout au long de ce projet, c’est son ADN de lover assumé. Bruno Mars cultive son côté romantique avec élégance et sensualité. Seule frustration : on en voudrait encore plus tant l’album passe vite.

Bonne nouvelle pour les fans : Bruno Mars viendra enflammer la scène du Stade de France avec trois concerts exceptionnels les 18, 20 et 21 juin 2026. Préparez-vous, la romance promet d’être aussi intense sur scène que dans les écouteurs.