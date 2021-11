Le très attendu deuxième volet de Black Panther intitulé Wakanda Forever est à nouveau victime d’un contretemps. La production vient de prendre la décision de suspendre temporairement le tournage. L’interruption sera effective dès la fin du mois de novembre, et probablement, jusqu’en janvier 2022. Selon plusieurs sources interrogées par The Hollywood Reporter, ce délai permettra à la production de reconfigurer le calendrier des scènes à tourne. En cause : une blessure de Letitia Wright qui nécessite une immobilisation plus longue que prévue.

UN ACCIDENT SURVENU SUR LE TOURNAGE

En effet, l’actrice révélée dans le premier volet de Black Panther s’est gravement blessée en réalisant des cascades sur une plateforme, en août dernier, à Boston. À l’époque, la production estimait que sa blessure n’impacterait pas forcément le calendrier du tournage et une solution provisoire était même toute trouvée : organiser le tournage autour du personnage de la jeune femme.

Or, depuis le décès de Chadwick Boseman qui incarnait le personnage principal du film, le personnage incarné par Letitia Wright, à savoir Suri, la sœur de Black Panther T’Challa, a été élevé au premier plan de l’histoire. Conséquence : sa présence est plus que nécessaire pour la quasi-totalité des prises de vues en plateau. « Letitia se remet de sa blessure à Londres depuis le mois de septembre et elle a hâte de retourner travailler dès le début de l’année 2022. Letitia vous demande de la garder dans vos prières », a déclaré un porte-parole de l’actrice à nos confrères américains.

"BLACK PANTHER", DÉJÀ VICTIME D'UN REPORT

Le mois dernier, Marvel avait déjà annoncé un report de la sortie de Black Panther : Wakanda Forever au cinéma : initialement prévu le 8 juillet 2022, le film est désormais attendu au cinéma le 11 novembre 2022. Pour l’heure, cette date est toujours confirmée. La production va-t-elle pouvoir respecter sa date limite ? Affaire à suivre...