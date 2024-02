Bléré : le vélo électrique a (toujours) la côte !

Les ventes ont explosé ces dernières années, boostées par les subventions publiques. Tandis que certains choisissent même de transformer leur vélo classique en électrique. Christophe Barreau a d’ailleurs monté son atelier en sortie de confinement. Selon le fondateur de l’Heureux Cycle à Bléré, c’est la cause écologique et pratique qui séduit en premier lieu. « Les gens sont vraiment sensibilisés sur l’impact qu’on peut avoir sur notre consommation. Et donc plutôt que d’acheter un vélo électrique et de mettre à la remise un vélo qu’on a déjà, surtout si ce vélo vous convient, et bien c’est un service complémentaire ».

Transformer son vélo classique en vélo électrique, ça consiste entre-autre à positionner un moteur soit au niveau de la roue arrière, soit au niveau du pédalier. Tout dépendra du modèle de vélo et de l’usage que vous en ferez. Et ce qui séduit également, ce sont les prix plus attractifs qu’un vélo neuf. Comptez en moyenne entre 700 et 900 euros, contre 1300 à 1500 euros en moyenne pour un vélo neuf, avec moteur au niveau de la roue arrière.

L’heureux Cycle propose également des vélos à la location. Il s’agit d’anciens vélos de la poste, ou encore de Center Parcs, que Christophe Barreau a transformé en vélo électrique. Un moyen de convaincre, peut-être, les derniers réfractaires…