Blois : coup d’envoi ce mercredi 6 octobre des Rendez-Vous de l’Histoire

Présidés cette année par la journaliste Florence Aubenas, les Rendez-Vous de l'Histoire reviennent pour une 24ème édition à Blois (Loir-et-Cher), à compter de ce mercredi 6 octobre. Jusqu’à dimanche, des dizaines de personnalités participeront à plus de 500 débats dans plusieurs lieux de la ville. Les académiciens Pierre Nora et Pascal Ory sont attendus, tout comme des politiques comme Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire, Richard Ferrand, Édouard Philippe, Jean-Marc Ayrault, Olivier Faure, Benoit Hamon, Delphine Batho et Muriel Pénicaud. Le monde syndical sera aussi représenté avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, et Philippe Martinez, son homologue de la CGT.

Le travail, thème de cette 24ème édition

Cette année, le festival aura comme thème le travail. « Le travail comme malédiction ou comme épanouissement ? Entre ces deux extrêmes, l'humanité n'a pas cessé d'osciller depuis l'aube des temps connus », indique l'historien Jean-Noël Jeanneney, président du conseil scientifique. La journaliste Florence Aubenas, autrice entre autres du livre « Le Quai de Ouistreham », est la présidente de cette nouvelle édition. Jean Tirole, prix Nobel d’économie en 2014, présidera le cycle économie auquel participera notamment Michel-Edouard Leclerc, alors que Dominique Besnehard conduira celui du cinéma.

« Il s'agit de l'une des plus grandes universités populaires d'Europe », se félicite Francis Chevrier, directeur et créateur des Rendez-Vous de l’Histoire. « Les universitaires dialoguent avec le grand public et partagent leurs savoirs avec lui. C'est ce qui fait l'originalité de ce festival. »

En parallèle, le salon du livre d’Histoire, présidé par Pap Ndiaye, historien et directeur général de l'Etablissement public du Palais de la Porte Dorée à Paris, rassemblera plus de 200 éditeurs et 300 auteurs. Sorj Chalandon, Eric Vuillard, Anne Sinclair, Christine Ockrent, Jacques Attali, Alain Mabanckou, Clara Dupont-Monod, entre autres, participeront à des débats et des séances de dédicaces.

(Avec AFP)