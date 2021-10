Blois : le Prix Samuel Paty inauguré aux Rendez-vous de l’Histoire

Ce vendredi 7 octobre, le Prix Samuel Paty et ses modalités vont être officiellement présentées lors d’une table ronde intitulée Enseigner la laïcité et la liberté d’expression au collège et au lycée organisée lors des Rendez-vous de l’Histoire qui se tiennent jusqu’à dimanche à Blois. Un atelier auquel participera d’ailleurs cet après-midi Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation.

Ce projet piloté par 13 membres de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) auquel a également pris part la sœur de Samuel Paty, a été initié fin janvier 2021. Ce prix veut tout simplement commémorer la mort de cet enseignant en histoire d’un collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), assassiné par un terroriste islamiste près de son établissement le 16 octobre 2020.

Ce Prix Samuel Paty sera décerné au terme d’un concours destiné aux élèves de 6ème, 5èmeet 4ème de tous les collèges métropolitains et d’outre-mer, dans le cadre des EMC, les cours d’Enseignement Moral et Civique. Les élèves articuleront leurs travaux pédagogiques autour du thème Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ?, comme le détaille Joël Rousselot, professeur de géographie et membre de l’APHG et du comité pour le Prix Samuel Paty.