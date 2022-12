Blois s’illumine pour Noël

Depuis quelques années, la municipalité met un point d’honneur à mettre l’art en avant pendant Noël, à travers des animations ludiques et féériques, qui s’adressent à toute la famille... les Lyres d'Hiver. Et ça marche ! La grande parade d’ouverture, animée par la compagnie Off, a rassemblé fin novembre plus de 20 000 spectateurs !

Les Anookis, ces petits esquimaux venus tout droit de la banquise, avaient rencontré un franc succès l’hiver dernier auprès des visiteurs. Ils font donc leur retour à Blois, à travers un mapping vidéo à découvrir sur la façade du château, jusqu’au 30 décembre.

Mais plusieurs nouveautés sont également à découvrir, comme les Colosses dans la Loire ; deux personnages géants, lumineux à la nuit tombée, qui investissent jusqu’au 1er janvier les piles du pont Jacques-Gabriel. Autre installation à découvrir à compter du 16 décembre : les sphères lumineuses Wish Blow, place du Château. « Ce sont des installations lumineuses interactives, un petit peu comme des grands pissenlits qui s’activeront avec votre souffle, nous explique Cédric Marmuse, conseiller municipal, délégué à la médiation culturelle. Il faudra souffler pour pouvoir activer les 15 sphères lumineuses ».