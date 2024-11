Blois : une collecte de sang au Château royal les 22 et 23 novembre

Donner son sang dans l’un des plus beaux châteaux de la Loire : c’est ce que proposent l’Etablissement français du sang et le Rotary Club les 22 et 23 novembre, à l’occasion d’une grande collecte Mon sang pour les autres. Elle se tiendra au Château royal de Blois, en partenariat avec le restaurant Le Médicis et le club de musique INSA’rpège.

180 donneurs sont attendus le vendredi de 15h à 19h puis le samedi matin de 9h à 13h. Il faut s’inscrire au préalable sur le site : dondesang.efs.sante.fr. Pour rappel, pour pouvoir donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser au moins 50kg. Il faut aussi être en bonne santé, ne pas se présenter à jeun et boire 50cl d’eau dans le don.

275 dons nécessaires chaque semaine en Loir-et-Cher

En Loir-et-Cher, on estime que 275 dons sont nécessaires chaque semaine afin de répondre aux besoins. Il est important que les dons soient réguliers tout au long de l’année, les produits sanguins ayant une durée de vie limitée (42 jours pour les globules rouges). Une fois le don effectué, les produits sanguins sont séparés : les globules rouges seront utilisés pour des patients victimes d’une hémorragie ou qui souffrent d’anémie, le plasma servira pour prendre en charge les grands brûlés, tandis que les plaquettes sont utiles aux patients atteints de leucémie. Un don permet donc de sauver trois vies !