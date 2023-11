Blois : une collecte de sang organisée au Château Royal

Donner son sang au sein d’un château de la Loire : c’est ce que proposent de nouveau l’Établissement français du sang, les 17 et 18 novembre prochains. Une grande collecte est organisée au Château Royal de Blois, dans le cadre de l’opération « Mon sang pour les autres » du Rotary Club. Pour l’occasion, le restaurant gastronomique Le Médicis participera également à la collation des donneurs.

170 places environ sont proposées le vendredi de 15h à 19h, et le samedi de 9h à 13h. Il faut réserver sur le site internet de l’EFS. Parmi les conditions nécessaires pour donner son sang : avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50kg et être en bonne santé. Chaque semaine, 275 dons sont nécessaires en Loir-et-Cher pour répondre aux besoins des patients. 2.500 personnes sont soignées chaque année grâce à ces dons.