Boissons énergisantes : interdire la vente aux mineurs suffit-il vraiment ?

Les boissons énergisantes pourraient bientôt être interdites à la vente aux moins de 16 ans en France. C’est en tout cas ce que préconise une mission parlementaire, qui s’inspire notamment de mesures déjà prises en Norvège et en Pologne.

Riches en caféine et souvent très sucrées, ces boissons sont notamment surveillées pour leurs effets sur le sommeil et la santé des plus jeunes. Mais une question se pose : une interdiction de vente permet-elle réellement d’empêcher les adolescents d’en consommer ?

L’exemple polonais est particulièrement intéressant. Depuis janvier 2024, la vente de boissons énergisantes est interdite aux moins de 18 ans. La réglementation interdit également leur vente dans les établissements scolaires et les distributeurs automatiques.

Mais interdire la vente ne signifie pas nécessairement empêcher l’accès au produit.

Une étude publiée en 2025 auprès de 1 691 adolescents polonais âgés de 12 à 17 ans montre que 58 % d’entre eux estiment que l’interdiction n’a pas limité leur accès aux boissons énergisantes. Le principal moyen d’accès évoqué est notamment l’achat par l’intermédiaire d’un adulte. Et parmi les adolescents ayant tenté d’acheter eux-mêmes une boisson énergisante en magasin, seuls 19 % déclarent avoir systématiquement dû présenter une preuve de leur âge.

Ces résultats doivent toutefois être nuancés. Une autre étude, menée auprès de jeunes pratiquant une activité sportive, observe une forte baisse de la consommation après l’entrée en vigueur de l’interdiction : elle passe de 46,4 % à 19,1 %. Mais cette étude ne porte pas sur l’ensemble des adolescents polonais et ne permet donc pas, à elle seule, de mesurer l’efficacité globale de la loi.

La Norvège, elle, a instauré une interdiction de vente aux moins de 16 ans depuis janvier 2026. Il est encore trop tôt pour disposer d’un véritable bilan de son efficacité.

Le principal enseignement est donc juridique : la loi peut empêcher un mineur d’acheter lui-même une canette, sans nécessairement empêcher qu’il y accède par un adulte. Une interdiction de vente agit sur le vendeur et la transaction ; elle ne supprime pas toutes les voies d’accès au produit.