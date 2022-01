Bon Plan Ciné : les films incontournables de 2021 à voir au prix de 3,50€

Si vous non plus, vous ne vous rappelez pas du dernier film que vous êtes allé voir au cinéma parce que vous ne vous y êtes pas rendus depuis longtemps, voilà qui devrait vous intéresser ! Annulé l’année dernière en raison de la crise sanitaire, le festival Les Incontournables UGC est de retour pour une treizième édition. Concrètement, la place de cinéma ne vous coûtera que 3,50€ à compter d’aujourd’hui et jusqu’au mardi 18 janvier.

Côté programmation, c’est très simple : vous retrouvez la sélection du groupe Le Figaro des meilleurs films de l’année 2021. Sont donc à retrouver en salles dès ce mercredi :

The Father

Nomadland

Les 2 Alfred

Annette

Titane

La Loi de Téhéran

BAC Nord

Drive my car

Une histoire d’amour et de désir

Boîte noire

Dune

Eiffel

Julie (en 12 chapitres)

Illusions perdues

Compartiment n°6

Aline

L’Evénement