Bono, Ed Sheeran, Robbie Williams, George Michael : un mix intergénérationnel pour le Band Aid 40

Le projet avait inspiré quelques années plus tard Harry Belafonte pour We are the world : le Band Aid, cette initiative caritative britannico-irlandaise née en 1984, fête cette année ses 40 ans. Pour l’occasion, comme il est de coutume chaque décennie depuis 2004, une nouvelle version de la chanson Do they know it’s Christmas a été dévoilée ce lundi 25 novembre. Si en 2004 et 2014, les organisateurs avaient fait appel aux artistes en vogue à l’époque, ils ont opté cette année pour un mix réutilisant les différents enregistrements de la chanson.