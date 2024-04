Depuis maintenant près de six mois, le nouveau dispositif du gouvernement a financé 250.000 réparations, ce qui nous a permis, en moyenne, d’économiser 2,3 millions d’euros, soit 8 euros en moyenne par réparation, selon Refashion, l’éco-organisme qui sert à accompagner l’industrie vers une économie plus circulaire.

Alors concrètement, à quoi sert ce bonus-réparation ? Différents exemples, cela peut être utile pour remplacer des doublures, des accrocs, des fermetures Éclair ou encore changer de talons ou de semelles.

Et si on retourne aux statistiques liées au coup de pouce, on s'aperçoit que depuis décembre, le nombre de réparations a été multiplié par dix.

L’objectif du bonus réparation est de faire tenir un peu plus longtemps nos vêtements dans la durée. Par ailleurs, le coup de pouce ne va pas s’arrêter là puisque l’éco-organisme Refashion va injecter, au total, près de 154 millions d’euros dans le dispositif jusqu’en 2028. Pour rappel, cet argent vient de l’écocontribution des entreprises du secteur textile.