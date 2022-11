Bourges : à la découverte du Kyudo !

Concernant la pratique en elle-même, c’est un savoureux mélange de tir à l’arc et de thaï chi, comme nous l’explique Bill Kleinsmith. « C’est une pratique extrêmement millimétrée (…) tu apprends un cycle de mouvement, une chorégraphie (…) Mais on doit être sensible avec ce qu’il se passe dans le groupe. Il y a des choses qui se passent vraiment à l’unisson ».

Le kyudo a pour but le développement de soi. Il n’y a pas d’adversaire ; l’adversaire c’est soi-même, nous explique Bill. La pratique se veut rigoureuse. L’importance est donnée à la qualité de la posture et à la gestuelle, plus qu’à la précision du tir. En clair, le pratiquant doit avoir un mouvement parfait pour pouvoir transcender à la fois l'esprit et le corps. « Il faut être patient. Et il faut comprendre qu’à chaque fois qu’on va au stage, on reçoit des corrections. On rentre chez nous et tout est à reconstruire ».