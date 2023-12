Bourges, Capitale Européenne de la Culture 2028, ça change quoi ?

Bourges, lieu de la première maison de la culture de France, vient d'être élue Capitale Européenne de la culture 2028.

Le Maire de Bourges, Yann Galut, réagit à la bonne nouvelle au micro de Lionel dans le 15h/20h sur Vibration :

Bonsoir monsieur le maire, alors apparemment vous avez reçu une bonne nouvelle ?

Oui, on a reçu une excellente nouvelle pour la ville de Bourges puisque nous aurons la chance, l'honneur, le privilège, la joie, d'être élu Capitale Europèenne de la Culture 2028, et donc de représenter la France.

Ce qui veut dire que pendant un an, Bourges sera le centre de la France et de l'Europe culturelle. On était le Petit Poucet, l'outsider de la candidature, face à trois métropoles régionales. Ce sont de très belles villes, qui ont déjà beaucoup de choses en terme culturel, en terme sportif, mais je crois que le jury a considéré qu'il devait mettre en avant une ville à taille humaine, une petite ville, une ville de 65000 habitants.

Mais une ville qui est aussi agile, une ville qui a une histoire avec la culture ! Je me permets de vous rappeler que nous accueillons l'un des plus beaux événements culturels de France à travers le Printemps de Bourges, qui est le plus ancien Printemps de musiques actuelles, où tous les chanteurs, français, européens et étrangers sont passés.

Et on a un terreau culturel très important. On a une maison de la culture qui est absolument extraordinnaire. On a une Ecole Nationale des Beaux Arts, et on a des dizaines et des dizaines d'associations locales culturelles qui font vivre, qui font battre le coeur de notre ville.

Qu'est-ce que ça va engendrer concrètement pour la ville ?

Cela va engendrer une notoriété incroyable ! Un projecteur permanent pendant plus d'un an sur notre ville de Bourges, qui a besoin d'être mise en avant, en terme de tourisme, en terme d'attractivité, mais aussi, on la vu dans d'autres villes qui ont été Capitale Européenne de la culture, on a des entreprises qui s'installent, on a des hôtels qui se créent, on a des restaurants qui s'ouvrent, donc c'est tout une économie qui va changer pour Bourges.

Le maire de Bourges a convié toute la population à l'Hôtel de ville de Bourges, ce mercredi 14 décembre à 19h, et ensuite à la Brasserie de Bos, pour fêter l'événement.