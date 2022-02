Bourges : des assesseurs recherchés pour les élections présidentielles et législatives

La ville de Bourges recherche des assesseurs pour tenir ses 58 bureaux de vote, les dimanches 10 et 24 avril pour les élections présidentielles mais aussi les dimanches 12 et 19 juin pour le scrutin législatif.

Au nombre minimum de deux par bureau de vote, ils contrôlent et font signer les listes d’émargement et sont aussi présents pendant le dépouillement. La mairie précise qu’un roulement des binômes pourra s’effectuer dans la journée mais les titulaires eux devront être présents à l’ouverture (8h) et à la fermeture (19h) du bureau.

Pour être assesseur, il faut être majeur, être inscrits sur les listes électorales de la ville. Une formation sera dispensée à celles et ceux qui souhaitent l’être. La mairie indique par ailleurs qu’il est possible de recruter des couples, des fratries, etc qui seront ainsi en binômes.

L’inscription se fait en ligne sur le site de la ville. Le Berry républicain précise que les futurs assesseurs devront choisir dans quel quartier ils souhaitent être affectés : Centre-ville ; Asnières, Aéroport-Vauvert-Pierrelay-Pissevieille ; Gibojoncs-Moulon-Chancellerie ; Lahitolle-Charlet-Pignoux-Sembat ; Vald’Auron-Hameau de Gionne-Mazières-Pijolins.