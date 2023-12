Bourges désignée Capitale européenne de la culture 2028 !

C’est un sacré coup de projecteur dont va bénéficier la ville de Bourges ! La préfecture du Cher vient d’être désignée Capitale européenne de la culture 2028 par la présidente du jury Rossella Tarantino, et l’emporte ainsi face aux 3 autres villes finalistes qu’étaient Rouen, Clermont-Ferrand et Montpellier.

Après un long processus de candidature de près de deux ans, la cité berruyère est récompensée de ses efforts et succède ainsi à Paris, Avignon, Lille et Marseille en tant que ville française Capitale européenne de la Culture. "Dans cette candidature, nous étions quelque part le Petit Poucet, la ville à taille humaine de moins de 100 000 habitants (…) et nous avons un devoir de responsabilité et nous le remplirons. Du fond du cœur, merci, merci, merci", a réagi le maire Yann Galut.

Auréolée de ce nouveau statut, Bourges mettra notamment en place une Cité européenne des artistes et des auteurs, un lieu de "ressources" au service des artistes et des acteurs de l’industrie culturelle.