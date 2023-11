Bourgogne : 23 millions d’euros récoltés à la vente des vins des Hospices de Beaune

C’était l’événement du week-end en Bourgogne ! La 163ème vente des vins des Hospices de Beaune a rapporté 23,28 millions d’euros, un bilan qui reste loin du record historique de 29 millions de l'an dernier. Mais c’est tout de même le deuxième meilleur résultat de l’histoire de ce rendez-vous annuel du luxe et de la charité.

Le prix moyen de la pièce vendue est raisonnable, à 30 843 euros, contre 35 980 euros en 2022. À noter aussi que malgré sa générosité, le millésime 2023 a fourni moins de fûts qu'en 2022 : 753 contre 817.

Le lot-vedette de la vente a été adjugé pour 350 000 euros (soit 1215 euros la bouteille !) à un vigneron de Saône-et-Loire. Cette année, le produit de la vente de cette pièce sera versé à la Fondation pour la recherche médicale (FRM) et l'Initiative pour la recherche sur la longévité en bonne santé (IRLB). L'an dernier, ce fût avait été réservé à la cause des enfants et vendu 810 000 euros.

D’un point de vue plus global, les recettes de la plus ancienne enchère caritative de vins au monde sont avant tout destinées à la modernisation de l'équipement des quatre hôpitaux et six Ehpad que comptent les Hospices, soit un millier de lits.

Cette 163ème édition s’est tenue en présence de Thierry Lhermitte et de Michel Cymès, tous deux parrains de l’événement.