"Bridget Jones : Folle de lui", "The Brutalist”, “Captain America : Brave New World”, à voir le 12 février au cinéma

Au cinéma : "Bridget Jones : Folle de lui", "The Brutalist”, “Captain America : Brave New World”.

Et là, on pose la question : "Mais que peuvent-ils bien encore avoir à raconter" après 35 films issus du MCU (comme l’appellent ceux qui savent)…

En tout cas, Disney a mis le paquet, puisque Captain America : Brave New World est le plus gros budget alloué à un Marvel.

On retrouve ici Faucon, à qui Steve Rogers a passé le relai et le bouclier d’Adamantium de Captain America ; aux prises avec une menace mondiale et le Hulk rouge….