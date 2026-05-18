Mieux vaut prendre des kilos à 50 ans qu’à 20 ans, selon une récente étude

Une vaste étude suédoise vient bouleverser une idée reçue : tous les kilos ne se valent pas. Selon ces travaux, prendre du poids à l’âge adulte précoce serait bien plus dangereux pour la santé que grossir plus tard dans la vie.

Menée par des chercheurs de l’université de Lund, l’étude s’appuie sur le suivi de plus de 600 000 personnes entre 17 et 60 ans, sur plusieurs décennies. Les scientifiques ont analysé l’évolution du poids des participants ainsi que les causes de décès enregistrées jusqu’en 2020. Cette ampleur exceptionnelle permet de mieux comprendre le lien entre prise de poids et mortalité.

Le constat est frappant : grossir entre 17 et 30 ans est associé à un risque de mortalité plus élevé que de prendre du poids après 50 ans. Autrement dit, ce n’est pas seulement la quantité de kilos accumulés qui compte, mais aussi le moment de la vie où cette prise de poids survient.

Plus précisément, une prise de poids précoce est liée à un grand nombre de causes de décès. Les chercheurs ont identifié une association avec 13 causes sur 23 étudiées, ce qui souligne l’impact global du surpoids installé dès le début de l’âge adulte.

Cette différence pourrait s’expliquer par la durée d’exposition aux effets néfastes du surpoids. Plus une personne prend du poids tôt, plus son organisme subit longtemps les conséquences métaboliques, cardiovasculaires et inflammatoires. Sur plusieurs décennies, ces effets cumulés augmentent considérablement les risques de maladies chroniques et de décès prématuré.

Ces résultats rappellent l’importance de la prévention dès le plus jeune âge. Alors que l’obésité progresse dans les populations jeunes, cette étude souligne qu’intervenir tôt pourrait avoir un impact majeur sur la santé publique.