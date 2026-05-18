Elle est la seule en France : une agente des impôts signe pour les personnes malentendantes

Pour la première fois en France, une agente des impôts formée à la langue des signes française (LSF) accompagne directement les personnes sourdes et malentendantes dans leurs démarches fiscales.

Chaque année, la période de déclaration des revenus peut être source de stress pour de nombreux contribuables. Malgré la généralisation des services en ligne et des dispositifs d’assistance, les personnes sourdes rencontrent encore des obstacles importants, notamment lorsqu’elles doivent poser des questions complexes ou comprendre certaines démarches administratives.

Afin de répondre à ce besoin, une agente des finances publiques, Elise Dehaye, a été spécialement formée à la langue des signes française. Son rôle consiste à accueillir et accompagner les usagers sourds ou malentendants lors de leurs déclarations fiscales, sans passer systématiquement par un interprète externe. Et elle est la seule en France à faire ça. Une avancée importante pour favoriser l’autonomie des citoyens concernés et améliorer leur accès aux services publics.

Cette expérimentation s’inscrit dans un mouvement plus large d’amélioration de l’accessibilité en France. Ces dernières années, plusieurs administrations et médias ont renforcé leurs dispositifs destinés aux personnes en situation de handicap. La langue des signes française est aujourd’hui utilisée par des milliers de personnes en France et constitue une langue à part entière, avec sa propre grammaire et sa propre culture. Pourtant, l’accès aux services administratifs reste parfois compliqué, notamment lorsque les échanges nécessitent une compréhension fine du vocabulaire administratif ou fiscal.