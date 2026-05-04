Florent Pagny en duo avec Angélique Kidjo sur Malaika

C’est une rencontre musicale inattendue mais marquante. Florent Pagny figure parmi les invités du nouvel album HOPE!! d’Angélique Kidjo, paru le 24 avril. Sur ce projet ambitieux, la chanteuse béninoise multiplie les collaborations et réunit des artistes venus d’horizons très différents, de Pharrell Williams à Ayra Starr en passant par Nile Rodgers.

Au total, 13 des 16 titres de l’album sont des duos, confirmant la volonté d’Angélique Kidjo de créer des ponts entre les cultures et les styles. Parmi ces collaborations, Malaika, interprété avec Florent Pagny, se distingue par sa dimension émotionnelle.

Malaika, un duo chargé d’émotion avec Florent Pagny

Pour Angélique Kidjo, inviter Florent Pagny relevait presque de l’évidence. « Sa voix, je l’adore », confie-t-elle, expliquant avoir voulu partager avec lui une chanson à forte portée symbolique. Malaika aborde en effet les thèmes de la transmission, de la famille et de la mémoire.

Le morceau est également dédié à la mère de la chanteuse, disparue. Lors de l’enregistrement, Angélique Kidjo évoque un moment suspendu : « Le temps s’est arrêté et j’ai ressenti la présence de ma mère à nos côtés ». Une dimension intime qui se retrouve dans l’interprétation du duo.

De son côté, Florent Pagny salue une collaboration naturelle, dans laquelle il a choisi de s’effacer pour entrer dans l’univers de l’artiste. « C’était à moi de venir dans son univers », explique-t-il, évoquant une chanson « simple et belle ».

Le résultat donne un titre à la fois solennel et accessible, porté par deux voix puissantes qui se répondent avec sobriété.

Au-delà de ce duo, HOPE!! confirme l’influence internationale d’Angélique Kidjo. L’artiste, déjà récompensée par plusieurs Grammy Awards, s’apprête à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, une première pour une chanteuse africaine.

Reste désormais à savoir si Florent Pagny rejoindra Angélique Kidjo sur scène lors de ses prochains concerts, notamment à l’Olympia le 12 mai. Une éventualité qui suscite déjà l’intérêt du public.