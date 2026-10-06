Vianney dévoile des photos de sa vie de famille avec Rita

Vianney se ressource auprès des siens. Dimanche 4 octobre, le chanteur partage sur les réseaux sociaux plusieurs clichés de ces derniers jours passés en famille, avec notamment de premières images de sa petite Rita.

Sur l’une des photos, Vianney porte sa fille contre lui dans une écharpe. Sur une autre, le bébé apparaît dans les bras de sa compagne, la violoncelliste Catherine Robert.

Née en septembre, Rita est le deuxième enfant du couple, déjà parent d’Edgar, né en 2021.

Ces images permettent également de retrouver un lieu qui occupe désormais une place importante dans le quotidien du chanteur : sa cabane en bois construite en pleine forêt.

Une cabane devenue le refuge créatif de Vianney

Vianney a construit lui-même cette cabane après plusieurs mois de travaux. Un projet personnel qui s’est progressivement transformé en véritable lieu de création puisque le chanteur y a travaillé sur son nouvel album.

Cette parenthèse familiale lui permet désormais de recharger les batteries avant une période qui s’annonce plus intense. Après ces quelques jours auprès de ses proches, Vianney assure être « dopé pour les semaines qui viennent ».

Car si l’artiste profite actuellement de moments plus calmes, son retour sur scène se prépare déjà. Une nouvelle tournée est prévue à partir de 2027, avec laquelle Vianney retrouvera son public après cette période consacrée notamment à sa famille et à la création.