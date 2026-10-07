Phoebe Bridgers interdit les téléphones, ses fans la dessinent en concert

Comment immortaliser un concert lorsque les téléphones sont interdits ? Les fans de Phoebe Bridgers ont trouvé la solution : sortir les crayons et les carnets.

Depuis le lancement de son The Lost Tour le 14 septembre, la chanteuse américaine de 32 ans impose une règle stricte au public de ses 45 concerts : aucune photographie ni vidéo ne peut être prise pendant le spectacle.

L’objectif est de retrouver une forme de proximité avec le public et une ambiance où chacun profite du concert sans regarder la scène à travers l’écran de son smartphone.

Mais les spectateurs n’ont pas pour autant renoncé à conserver des souvenirs. Sur les réseaux sociaux, les traditionnelles vidéos filmées depuis la fosse sont remplacées par une multitude de dessins réalisés après les concerts.

Les concerts de Phoebe Bridgers racontés en dessins

Portraits de Phoebe Bridgers, éléments de scénographie, mouvements de foule : les spectateurs reproduisent ce qu’ils ont vu sur papier, toile ou tablette numérique. Certains vont encore plus loin en assemblant leurs illustrations pour créer de petits films d’animation.

Le phénomène prend une telle ampleur que des fans recommandent désormais aux autres spectateurs de venir au concert avec un carnet de croquis.

Et cette contrainte semble séduire une partie du public. Certains apprécient de découvrir des interprétations très différentes d’un même spectacle plutôt que de retrouver sur Internet des dizaines de photos et de vidéos quasiment identiques. D’autres y voient même une nouvelle manière de mettre en avant le travail des dessinateurs et illustrateurs.

Phoebe Bridgers n’est toutefois pas la première artiste à vouloir limiter l’utilisation des smartphones pendant ses concerts. Bob Dylan a notamment déjà interdit les téléphones lors de certains de ses spectacles. En mars 2026 à Manchester, Harry Styles a lui aussi proposé un concert sans portable, tout en autorisant les appareils photo jetables.

Avec The Lost Tour, Phoebe Bridgers obtient en tout cas un résultat inattendu : faute de pouvoir filmer le spectacle, ses fans sont en train de lui constituer une véritable galerie de souvenirs dessinés.