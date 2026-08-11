Britney Spears veut quitter l’industrie musicale

Les fans de Britney Spears devront-ils définitivement faire leurs adieux à sa carrière musicale ? À en croire son dernier message, la réponse semble être oui. La chanteuse a pris la parole sur X pour annoncer qu’elle ne comptait plus faire son retour dans l’industrie musicale.

Dans un long texte particulièrement personnel, Britney revient sur les nombreuses épreuves qui ont marqué son parcours. Entre la célébrité acquise très jeune, la pression médiatique, le contrôle exercé sur sa vie pendant de nombreuses années et la période de tutelle qui a profondément marqué son histoire, l’artiste évoque les blessures qu’elle porte encore aujourd’hui.

Britney parle également de ses deux fils et de l’importance de sa vie personnelle. Après avoir grandi sous le regard permanent du public, la chanteuse semble aujourd’hui vouloir prendre une direction différente, loin des attentes de l’industrie et de la pression liée à son statut de superstar. La décision est forcément symbolique pour celle qui a marqué plusieurs générations avec des titres comme « ...Baby One More Time », « Toxic » ou « Womanizer ». Britney Spears a été l'une des plus grandes icônes de la pop des années 2000 et son influence continue de se faire sentir dans la musique actuelle.

Mais cette fois, l’artiste semble privilégier une autre forme de liberté. La musique ne serait plus au centre de ses priorités et Britney affirme vouloir avancer autrement, en accord avec ses choix personnels et sa spiritualité.