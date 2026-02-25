On connait (enfin) la date de sortie du premier album d'Ebony

Enfin ! C’est peut-être ce que diront les fans d’Ebony. Révélée en 2025 par l’émission Star Academy, la chanteuse a annoncé ce mardi 24 février, lors d’un concert à La Maroquinerie, à Paris, devant pas moins de 400 personnes, la sortie de son premier album. Intitulé Menelik, il sera disponible dès le 24 avril.

Pas moins de 14 morceaux sur ce premier album

Les spectateurs de La Maroquinerie ont eu la primeur de découvrir plusieurs titres inédits lors de cette soirée. Le disque est déjà disponible en précommande. Il contient 14 morceaux, dont les singles Rage, Mon Paradis et Unforgettable, un titre qu’elle avait conçu pour la finale de Star Academy.

Quant au titre de l’album, Menelik, il n’a rien à voir avec le chanteur des années 1990 Menelik, connu pour le titre Bye Bye. Il s’agit d’un clin d’œil à Menelik I, premier empereur d’Éthiopie et fils de la reine de Saba. Ou Queen Sheba, comme Ebony aime se surnommer.