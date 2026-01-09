Bruno Mars dévoile son single "I Just Might" et son clip

Après plusieurs années sans projet personnel, Bruno Mars est officiellement de retour. Ce vendredi matin, l’artiste américain a dévoilé I Just Might, un tout nouveau single accompagné d’un clip aussi énergique que le morceau. Il s’agit du premier extrait de The Romantic, son prochain album attendu le 27 février prochain.

Dès les premières secondes, I Just Might coche toutes les cases du son Bruno Mars. Le titre mélange groove rétro, influences disco et mélodies immédiatement accrocheuses. Léger, dansant et résolument positif, le morceau s’impose comme une invitation à lâcher prise et à bouger, fidèle à l’ADN musical qui a fait le succès mondial du chanteur.

Le clip de I Just Might prolonge parfaitement l’ambiance du single. Bruno Mars y apparaît plus énergique que jamais, dans une esthétique très colorée et résolument disco. Chorégraphies millimétrées, décors flashy et clins d’œil humoristiques rythment la vidéo. Une fois encore, l’artiste prouve qu’il excelle autant dans la danse que dans le chant, avec ce sens du spectacle qui le distingue depuis ses débuts.