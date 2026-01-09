Bruno Mars dévoile son single "I Just Might" et son clip
Publié : 9 janvier 2026 à 9h26 par Iris Mazzacurati
Bruno Mars signe son grand retour en solo avec "I Just Might", premier extrait de son nouvel album "The Romantic". Un single disco ultra feel good, accompagné d’un clip coloré, qui annonce aussi une tournée mondiale très attendue.
Après plusieurs années sans projet personnel, Bruno Mars est officiellement de retour. Ce vendredi matin, l’artiste américain a dévoilé I Just Might, un tout nouveau single accompagné d’un clip aussi énergique que le morceau. Il s’agit du premier extrait de The Romantic, son prochain album attendu le 27 février prochain.
Dès les premières secondes, I Just Might coche toutes les cases du son Bruno Mars. Le titre mélange groove rétro, influences disco et mélodies immédiatement accrocheuses. Léger, dansant et résolument positif, le morceau s’impose comme une invitation à lâcher prise et à bouger, fidèle à l’ADN musical qui a fait le succès mondial du chanteur.
Le clip de I Just Might prolonge parfaitement l’ambiance du single. Bruno Mars y apparaît plus énergique que jamais, dans une esthétique très colorée et résolument disco. Chorégraphies millimétrées, décors flashy et clins d’œil humoristiques rythment la vidéo. Une fois encore, l’artiste prouve qu’il excelle autant dans la danse que dans le chant, avec ce sens du spectacle qui le distingue depuis ses débuts.
The Romantic, un album très attendu
The Romantic marquera le grand retour de Bruno Mars en solo, dix ans après 24K Magic. Ce nouvel album sera le quatrième de sa carrière et succédera à un disque mythique, récompensé par de multiples Grammy Awards. La pochette, déjà dévoilée, présente un portrait dessiné en noir et blanc du chanteur, bandana sur la tête, annonçant une ère à la fois élégante et nostalgique.
Depuis 2016, Bruno Mars est resté omniprésent sur la scène musicale. Il a notamment formé le duo Silk Sonic avec Anderson .Paak, collaboré avec Lady Gaga sur Die With a Smile, ou encore avec Rosé sur APT..
Une tournée mondiale déjà annoncée
Bonne nouvelle pour les fans : The Romantic Tour a déjà été officialisée. Le coup d’envoi sera donné le 10 avril à Las Vegas, avant un passage en Europe. Deux dates sont prévues au Stade de France les 20 et 21 juin, ainsi que des concerts à Londres, Berlin, Madrid, Amsterdam et Milan. Les préventes ouvriront le 14 janvier, pour une mise en vente générale le 15 janvier à midi.
Avec I Just Might, Bruno Mars lance parfaitement l’année musicale 2026 et confirme qu’il n’a rien perdu de son sens du hit.