Bruno Mars a récemment publié un message simple mais très clair sur ses réseaux sociaux : "My album is done". Avec cette déclaration, la star américaine confirme le grand retour de sa carrière solo, mise entre parenthèses depuis la sortie de 24K Magic en 2016, un album qui avait rencontré un succès mondial et remporté plusieurs Grammy Awards. Depuis, sur X "Bruno Mars is Back" est en tendance, les fans ne cessent de oublier du contenu en rapport avec le retour de la vedette.

Depuis cette période, Bruno Mars n’a pas quitté la scène musicale pour autant. On l’a notamment retrouvé au sein du duo Silk Sonic avec Anderson .Paak, un projet salué par la critique. Il a également collaboré sur plusieurs hits internationaux, dont Die With a Smile avec Lady Gaga. Mais cette fois, il s’agit bien d’un retour sous son propre nom, très attendu par ses admirateurs. Ce nouvel album suscite particulièrement la curiosité car Bruno Mars est reconnu pour son sens du groove, ses inspirations funk, soul et R'n'B, ainsi que pour ses performances live spectaculaires. Chaque projet musical s’est accompagné jusqu’ici de tubes planétaires et d’esthétiques marquantes. Les fans s’interrogent déjà sur la direction artistique de ce nouveau disque : sonorités rétro comme à l’époque de 24K Magic ou virage plus moderne ? Le suspense reste entier.

Pour le moment, aucune date de sortie, aucun titre d’album ni détail sur la tracklist n’ont été dévoilés. Les fans devront donc patienter encore un peu avant de découvrir la suite. Une chose est sûre : la nouvelle a déjà créé l’événement sur les réseaux sociaux et relance l’impatience autour de l’un des artistes les plus populaires de la scène pop.

Sur Vibration, on sera là pour vous tenir informé de près sur la suite de ce projet très attendu.