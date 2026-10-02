Bruno Mars réagit avec humour à la danse très remarquée de Drake avec Karol G
Publié : 2 octobre 2026 à 10h49 par Iris
Drake a créé la surprise en rejoignant Karol G sur scène à Houston pour une danse rapidement devenue virale. Une séquence à laquelle Bruno Mars, lui aussi collaborateur de la star colombienne, a répondu avec beaucoup d’humour sur les réseaux sociaux.
Karol G se retrouve au centre d’un amusant triangle musical. Le 27 septembre, lors de son concert au Reliant Stadium de Houston, la chanteuse colombienne reçoit sur scène Drake, avec lequel elle collabore sur Ahí, extrait de son dernier album No Me Arrepiento de Sentir Tanto.
Les deux artistes profitent de cette apparition pour partager quelques pas de danse particulièrement complices sur One Dance, le tube de Drake sorti en 2016, ainsi que sur Janice STFU. Une séquence rapidement relayée sur les réseaux sociaux.
Drake participe lui-même à l’emballement en partageant ces images accompagnées d’un simple « Bbywowwww », référence à un autre titre viral de Karol G.
Mais cette complicité n’est visiblement pas passée inaperçue auprès d’un autre chanteur : Bruno Mars.
Bruno Mars veut « reconquérir » Karol G
Lundi 28 septembre, Bruno Mars publie sur Instagram une photo le montrant pensif devant le hublot d’un avion. Et décide de transformer la danse de Drake et Karol G en véritable petit feuilleton.
« Quand tu vois Drake danser avec la Latina qui te fait craquer en 4K », plaisante-t-il en interpellant directement le rappeur canadien. Il poursuit ensuite son faux drame sentimental en répétant qu’il doit désormais « la reconquérir ».
Une réaction à prendre avec humour puisque Bruno Mars fait lui aussi partie des collaborateurs du dernier album de Karol G. Les deux artistes partagent le morceau synth-pop Still. Le 15 août dernier à Los Angeles, le chanteur avait d’ailleurs rejoint la Colombienne sur scène pour interpréter leur titre et tourner des images destinées au clip.
Entre Drake et Bruno Mars, Karol G peut donc surtout compter sur deux invités prestigieux pour alimenter, avec humour, la promotion de ses nouvelles chansons.
La chanteuse poursuit parallèlement une année particulièrement chargée. Elle est notamment nommée dans sept catégories aux Latin Grammy Awards, dont la prochaine cérémonie est programmée le 12 novembre.