Bruno Mars réagit avec humour à la danse très remarquée de Drake avec Karol G

Karol G se retrouve au centre d’un amusant triangle musical. Le 27 septembre, lors de son concert au Reliant Stadium de Houston, la chanteuse colombienne reçoit sur scène Drake, avec lequel elle collabore sur Ahí, extrait de son dernier album No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

Les deux artistes profitent de cette apparition pour partager quelques pas de danse particulièrement complices sur One Dance, le tube de Drake sorti en 2016, ainsi que sur Janice STFU. Une séquence rapidement relayée sur les réseaux sociaux.

Drake participe lui-même à l’emballement en partageant ces images accompagnées d’un simple « Bbywowwww », référence à un autre titre viral de Karol G.

Mais cette complicité n’est visiblement pas passée inaperçue auprès d’un autre chanteur : Bruno Mars.

Bruno Mars veut « reconquérir » Karol G

Lundi 28 septembre, Bruno Mars publie sur Instagram une photo le montrant pensif devant le hublot d’un avion. Et décide de transformer la danse de Drake et Karol G en véritable petit feuilleton.

« Quand tu vois Drake danser avec la Latina qui te fait craquer en 4K », plaisante-t-il en interpellant directement le rappeur canadien. Il poursuit ensuite son faux drame sentimental en répétant qu’il doit désormais « la reconquérir ».