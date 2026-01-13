BTS annonce deux concerts au Stade de France

2026 sera sûrement l’année de BTS. Après quatre ans d’absence, le groupe de K-pop sud-coréen fera son retour dans les prochains mois. Les sept membres du groupe à succès s’étaient mis en retrait en 2022 afin d’effectuer leur service militaire. L’attente a été longue pour les fans du monde entier, surtout après le succès des deux derniers albums, BE en 2020 et PROOF en 2022.

Mais il ne reste plus que quelques semaines à patienter, puisqu’un troisième album sera dévoilé le 20 mars prochain. Il comprendra pas moins de 14 titres.