BTS annonce deux concerts au Stade de France
Publié : 13 janvier 2026 à 17h39 par Elodie Quesnel
Le groupe de K-Pop sud coréen avait annoncé la sortie d'un nouvel album en 2026. BTS fait un beau cadeau à ses fans français en annonçant deux dates de concert au Stade de France en juillet prochain.
2026 sera sûrement l’année de BTS. Après quatre ans d’absence, le groupe de K-pop sud-coréen fera son retour dans les prochains mois. Les sept membres du groupe à succès s’étaient mis en retrait en 2022 afin d’effectuer leur service militaire. L’attente a été longue pour les fans du monde entier, surtout après le succès des deux derniers albums, BE en 2020 et PROOF en 2022.
Mais il ne reste plus que quelques semaines à patienter, puisqu’un troisième album sera dévoilé le 20 mars prochain. Il comprendra pas moins de 14 titres.
Une tournée mondiale de passage par la France
Avant la sortie de ce troisième album, BTS n’a pas voulu faire attendre davantage ses fans en dévoilant les dates de sa tournée mondiale. Elle débutera le 9 avril et comptera pas moins de 79 dates. C’est en Corée du Sud que le groupe donnera le coup d’envoi de cette tournée, avant de sillonner l’Asie, l’Amérique et l’Europe.
Un passage en France est également prévu, les 17 et 18 juillet 2026, au Stade de France. La mise en vente des billets aura lieu le samedi 24 janvier à 15 h. Des places qui devraient s’arracher en un clin d’œil.