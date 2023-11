Bûche de Noël : le "bonhomme de neige" de Cédric Grolet moqué sur les réseaux sociaux

Ce n'est pas un secret, Noël rime bien souvent avec bûche ! Chaque année, les plus grands chefs du pays surprennent nos papilles avec des créations délicates, architecturales et succulentes. À l'approche des fêtes, Cédric Grolet, élu meilleur pâtissier au monde, vient justement de dévoiler sa dernière création à déguster pour les célébrations de fin d'année. Malheureusement, son "bonhomme de neige", une création originale composée de guimauve coco, ganache coco, cubes de mangue fraîche, dacquoise coco et croustillant coco, n'a pas reçu un très bon accueil sur les réseaux sociaux.

Comme le révèle Le Parisien, Nora Bouazzouni, journaliste indépendante, a totalement descendu la bûche du pâtissier star. "Je suis morte de rire. C’est un tel niveau d’arnaque qu’il faudrait inventer un nouveau mot", s'est-elle moquée sur X (le nouveau nom de Twitter, ndlr), en raison du prix de 95 euros.