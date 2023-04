Bus, navettes, trains : comment se déplacer au Printemps de Bourges ?

Une centaine d’artistes sur scène, des milliers de spectateurs attendus... Top départ ce mardi du Printemps de Bourges ! La ville berruyère va vivre au rythme des concerts jusqu’à dimanche, avec de belles têtes d’affiche cette année : M, Pierre de Maere, Lomepal, Juliette Armanet, Bob Sinclar ou encore Adé, Izia et La Femme.

Pas besoin de voiture !

À cette occasion, les transports s’adaptent pour faciliter au mieux vos déplacements. Gratuité des bus jusqu’à dimanche et de navettes en journée et le soir. Le Printemps de Bourges est facilement accessible depuis la gare de Bourges à pied (30 minutes) ou en navette (15 minutes).

Après les concerts, des bus et trains nocturnes Rémi seront spécialement mis en place vers Tours et Orléans tous les soirs, vers Nevers uniquement les vendredi et samedi soir. Notez aussi que le tarif des billets de trains au départ de toutes les gares du réseau Rémi mais aussi de Paris est à -50%. Des billets à 5 euros sont également proposés depuis la région des Pays de la Loire pour venir ou repartir de Bourges.

Des navettes routières sillonneront également une cinquantaine de communes du Cher pour vous déposer aux concerts et vous raccompagner ensuite en toute sécurité.