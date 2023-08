"C’est la course d’une vie" : le Nivernais Gaëtan Honoré sur la ligne de départ de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc

Un Nivernais à l’assaut du Toit de l’Europe ! Gaëtan Honoré est au départ ce lundi de l’Ultra Trail du Mont-Blanc , une compétition redoutable sur une semaine répartie en 7 courses pour un total de 171 kilomètres dont 10 en dénivelé à travers 3 pays : l’Italie, la Suisse et la France. Pour celui qui s’est mis à courir à partir de 2003, c’est "la course d’une vie".

Courir face à soi-même

Pour s’attaquer à cette compétition, le Guérignois s’est entrainé régulièrement entre vélo et course à pied. "Ça fait 20 ans que je cours, je me connais j’ai toujours fait en fonction de mes envies mais je pense surtout à la fraicheur physique. Quand vous partez tout seul le dimanche en plein mois de février pour une sortie de 10 heures, ça demande beaucoup d’abnégation". Le quadragénaire mise aussi sur sa fraicheur mentale. "La seule limite c’est la tête, le corps a peu de limites, c’est quelque chose de primordial pour moi", explique-t-il. Depuis son premier trail en 2005, ce qui lui plait c’est cette solitude lors des foulées. L’idée d’être confronté à soi-même dans les moments les plus difficiles.