C’est la belle histoire du jour ! Aux côtés du journaliste Samuel Étienne, sur sa chaîne Twitch, Soprano a évoqué une partie assez lourde de son passé. Mais qui heureusement se termine plutôt bien ! Dans cette interview, le chanteur, qui avait pris la défense d’une enseignante ayant utilisé sa photo lors d’un cours de SVT, a déclaré avoir retrouvé l’un de ses enfants. Et pour cause, ce jeune homme, âgé de 27 ans aujourd’hui et né d’une relation alors que Soprano n’en avait que 16, est né sous X.

« C’est lui qui m’a retrouvé »

« C’est un truc de fou ! Il est gentil, intelligent, grand, rigolo. C’est le bonheur de ma vie » déclare Soprano, qui est désormais de nouveau en contact avec son premier fils depuis deux mois. Une heureuse nouvelle, d’autant que le chanteur n’avait eu aucun moyen d’action à l’époque, la mère de son fils ayant annoncé son existence à Soprano plusieurs mois après l’avoir abandonné. Depuis, cet enfant a dû batailler pour renouer avec son père. « C’est lui qui m’a retrouvé. J’avais fait exprès de parler de lui dans des interviews et dans mes chansons parc que je ne pouvais pas faire autrement. Et ça a marché ! C’est magnifique ! » sest alors exclamé Soprano.