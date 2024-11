C’est officiel, la saison de Noël est ouverte, et c’est Mariah Carey qui le dit !

Parodie de La Famille Addams

On y retrouve Mariah Carey grimée en Morticia Addams, l’héroïne de la franchise La Famille Addams, sans doute pour surfer sur le succès de la série Netflix Mercredi. Dans cette première partie de la vidéo, en noir et blanc, la chanteuse danse en duo, avant de littéralement briser la glace (un miroir en l’occurrence). Une penderie s’ouvre alors pour y dévoiler son costume de Mère Noël. Sapin, cadeaux et traineau de Noël font alors leur apparition, tandis son partenaire de danse se transforme en bonhomme de neige, le tout au son d’All I Want For Christmas Is You.

All I Want For Christmas Is You, une véritable poule aux œufs d’or

L’artiste de 55 ans ne perd par ailleurs pas le (pôle) nord, puisque sa vidéo est sponsorisée cette année par une marque de joaillerie. Son célèbre tube All I Want For Christmas Is You fête cette année ses 30 ans. Chanson incontournable en fin d’année, il s’agit d’une véritable poule aux œufs d’or pour Mariah Carey, puisqu’elle lui rapporterait environ 2,5 millions d’euros chaque année. Succès dès sa sortie, le tube connait régulièrement une seconde jeunesse avec de multiples reprises : dans le film Love Actually, puis par Shania Twain, Michael Bublé ou encore Justin Bieber.