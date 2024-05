On ne va pas se le cacher, on a tous à notre domicile de la décoration d'intérieur composée de pas mal de petits bibelots en tout genre. Et d’après un rapport publié la semaine dernière par l’association Zero Waste Francen il y aurait eu deux fois plus de déchets d’ameublement entre 2014 et 2020.

Pire, avec le Covid, le nombre d’objets et de meubles de décoration a presque doublé entre 2017 et 2022, passant de 270 à 500 millions d’unités. Ce qui fait, en moyenne, 17 éléments par foyer. Pour en finir avec les chiffres, cela représenterait environ un arbre coupé toutes les deux secondes, rien que pour les besoins d’Ikea.

Avec toutes ces statistiques, on pourrait donc se dire que la filière française de l’ameublement se porte bien. Pas du tout ! Avec la concurrence, elle a perdu un quart de ses effectifs en seulement 15 ans.

C’est pourquoi Zero Waste France aimerait qu’un système de bonus-malus soit mis en place pour punir les enseignes qui fabriquent des produits dans des conditions nocives, entre autres, pour l’environnement.