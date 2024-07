C8 et NRJ12 perdent leur fréquence sur la TNT

Courant 2025 donc, ces deux chaînes de télé vont disparaitre de nos écrans. Comme le précise le gendarme de l’audiovisuel dans un communiqué, voici les projets retenus :

- BFM TV (société BFM TV)

- CANAL+ (Société d’édition de CANAL PLUS)

- CANAL+ CINEMA(S) (Société d’édition de CANAL PLUS)

- CANAL+ SPORT (Société d’édition de CANAL PLUS)

- CNEWS (Société d’exploitation d’un service d’information)

- CSTAR (société CSTAR)

- GULLI (société JEUNESSE TV)

- LCI (société LA CHAÎNE INFO)

- OF TV (société OUEST-FRANCE TV)

- PARIS PREMIERE (société PARIS PREMIERE)

- PLANETE+ (société Canal+ Thématiques)

- RÉELSTV (société CMI France)

- TFX (société TFX)

- TMC (société TELE MONTE CARLO)

- W9 (société EDI-TV)

Des négociations doivent s'ouvrir d'ici à la fin de l'année pour établir de nouvelles conventions entre l’Arcom et les chaînes retenues, pour les autoriser à émettre courant 2025 pour une durée de dix ans maximum.

La fin de TPMP ?

Concernant C8, le choix de l’Arcom n’est pas très surprenant… Si on regarde en arrière, la chaine avait dû payer plus de 7 millions d’euros d’amendes depuis huit ans, à cause notamment des dérapages de Cyril Hanouna dans son émission « Touche pas à mon poste ».

Mais le groupe Canal ne s’avoue pas vaincu… et Cyril Hanouna non plus. Le groupe a fait comprendre que si la fréquence de C8 n’était pas renouvelée, Cyril Hanouna rebondirait instantanément sur une autre chaîne du groupe. Car l’émission de Baba fait de l’audience ! En moyenne 2 millions de téléspectateurs… ce qui permet de générer évidemment beaucoup de revenus publicitaires…

En 2020, nos confrères des Echos avait chiffré un coût de production pour "TPMP" d'environ 80 000 euros, pour des recettes nettes moyennes de 200 000 euros par émission.

En 2025, C8, et NRJ 12 rappelons-le, devraient donc disparaitre. En revanche, deux nouvelles chaînes vont voir le jour, portées par Ouest-France et par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.