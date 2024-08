Ça risque de coincer sur les routes pour le week-end prolongé du 15 août

Avec ce jeudi férié, certains ont décidé de faire le pont en prenant leur vendredi. Conséquence, le trafic sera chargé dans les prochains jours si on y ajoute les personnes rentrant de vacances.



Ce mercredi, l’essentiel des difficultés va concerner le quart nord-ouest du pays. La journée est classée ORANGE par Bison Futé dans cette zone. Il est conseillé de quitter l’Ile-de-France avant 15h et d’éviter l’A10 entre Paris et Orléans jusqu’en début de soirée.

Demain jeudi, le trafic devrait être plutôt fluide sur l’ensemble du réseau routier national.

Vendredi sera ORANGE dans le sens des retours, ROUGE même dans le quart sud-est. Des ralentissements sont attendus sur les autoroutes A6 et A10 entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée en direction de la région parisienne. Il est aussi conseillé d’éviter l’A10 entre Bordeaux et Poitiers entre 15 et 17h.

Samedi, dans le sens des départs, le trafic sera dense sur l’ensemble des axes, tout au long de la journée. Pour les retours, la journée est classée ROUGE et même NOIRE dans l’Ouest et le Nord. Le trafic sera très dense du début de la matinée jusque tard dans la soirée, au départ des régions de l’Ouest sur l’A10 et l’A11 notamment. Il devrait y avoir beaucoup de monde entre Angers et Paris et de Bordeaux jusqu’à la capitale.

Dimanche, Bison Futé verra ROUGE sur tout le territoire. Il est conseillé d’éviter l’A10, entre Bordeaux et Saintes, de 13h à 15h, entre Saintes et Poitiers, de 15h à 20h, de Poitiers à Orléans, de 13h à 22h, et entre Orléans et Paris, de 13h à 23h. L’A71 entre Clermont et Orléans est aussi déconseillée en soirée.