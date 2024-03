Vous allez devoir être obligés de changer votre mot de passe si vous êtes inscrits à la CAF, dès le 8 mars pour être tout à fait précis. En effet, cela fait suite à un vol de données de milliers de comptes revendiqué par des hackers au début du mois de février. La CAF nous met tous en garde contre un risque de détournement de nos allocations.

Petite précision : ces hackers ne peuvent pas accéder à notre RIB, rassure la CAF, mais ils pourraient très bien essayer de modifier nos coordonnées bancaires, pour pouvoir détourner certaines de nos allocations.

On vous rappelle donc quelques petits conseils pour avoir un mot de passe en béton : il faut qu’il soit composé de majuscules, de minuscules, de chiffres et plus de 10 caractères mais aussi qu’il soit différent pour chaque compte que l’on possède en ligne. Et quand on sait que le nombre de nos comptes sur Internet ne fait qu’augmenter, on vous donne ce dernier conseil : pensez à noter sur une petite liste tous vos différents mots de passe en lieu sûr.