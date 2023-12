Canada : l’accès aux bibliothèques de Montréal sera bientôt interdit aux personnes qui sentent mauvais

Gare aux mauvaises odeurs. Dès le mois de janvier 2024, la municipalité de Montréal refusera l'accès des bibliothèques de la ville aux personnes qui ont une "hygiène corporelle qui incommode les autres usagers ou le personnel", rapporte le média local La Presse. "Une nouvelle règle qui nous questionne sur le fait de savoir si les sans-abri sont aussi les bienvenus dans une bibliothèque", a dénoncé James Hugues sur CTV News, président-directeur général de Mission Old Brewery, une association venant en aide aux sans-abri au Canada.

"Je ne vois pas comment le personnel des bibliothèques va être en mesure d’appliquer ce règlement-là sans qu’il y ait des débordements et de l’abus", a pour sa part commenté Annie Savage, directrice du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) dans les colonnes de La Presse.

Une amende pouvant aller jusqu'à 2800 euros

Cette mesure prévoit de sérieuses sanctions en cas d’infractions. En effet, en plus d'être expulsé.e des lieux, une amende entre 350 et 1000 dollars (entre 235 et 675 euros) sera infligée pour la première infraction à la règle. En cas de récidive, l’amende pourrait s’élever jusqu’à 3000 dollars soit environ 2800 euros. Pour l’heure, huit des dix-neuf arrondissements de la ville québécoise ont déjà adopté la mesure, neuf autres doivent le faire d’ici la mi-décembre et les deux derniers arrondissements statueront prochainement.