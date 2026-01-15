Cancer colorectal : 10 minutes d’exercice intense pour prévenir des risques

Une nouvelle étude révèle qu’une brève séance d’exercice intense, d’à peine 10 minutes, pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre le cancer, et notamment cancer colorectal.

Selon les chercheurs de l’université de Newcastle, ces poussées d’activité physique déclenchent des changements moléculaires rapides dans le sang, capables de freiner la croissance des cellules cancéreuses et de stimuler la réparation de l’ADN endommagé.

L’équipe de Newcastle a découvert que l’exercice augmente la concentration de nombreuses petites molécules dans le sang. Ces molécules sont liées à la réduction de l’inflammation, à l’amélioration du fonctionnement des vaisseaux sanguins et au métabolisme énergétique. Lorsque les chercheurs ont appliqué ces molécules à des cellules cancéreuses intestinales en laboratoire, l’activité de plus de 1 300 gènes a été modifiée, notamment ceux impliqués dans la réparation de l’ADN, la production d’énergie et la régulation de la croissance tumorale.

L’étude a impliqué 30 volontaires âgés de 50 à 78 ans, en surpoids ou obèses mais en bonne santé. Après un test de cyclisme intense de 10 minutes, les chercheurs ont analysé 249 protéines dans le sang. Treize protéines ont vu leur taux augmenter, dont l’interleukine-6 (IL-6), connue pour contribuer à la réparation de l’ADN.

Les résultats montrent que l’exercice stimule le métabolisme énergétique des cellules, améliore l’utilisation de l’oxygène par les mitochondries et désactive les gènes liés à la croissance rapide des cellules cancéreuses. Ainsi, même une seule séance d’exercice crée un environnement moins favorable à la prolifération tumorale.