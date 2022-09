Cancer du sein : Sophie Auconie sur les routes d’Indre-et-Loire pour sensibiliser

À l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, Sophie Auconie a décidé d’apporter sa contribution dans cette campagne de sensibilisation. À compter du 1er octobre, l’ancienne députée d’Indre-et-Loire va marcher du vendredi au lundi, 10 à 15 km par jour, pour sensibiliser les femmes au dépistage.

« Ma maman, mes tantes, ont eu un cancer du sein. Ma cousine est décédée d’un cancer du sein. J’étais une cible ». Mais son emploi du temps de parlementaire a eu raison d’elle, l’obligeant à reporter inlassablement ses rendez-vous de mammographie. « J’ai laissé tomber l’idée de faire une mammographie. Je n’ai pas été sérieuse ». L’élue avait, pour rappel, démissionnée de son poste à l’Assemblée pour mener son combat contre la maladie.

Des processus de soins universels

La prévention sera donc au cœur de cette marche, mais pas seulement. Elle souhaite également promouvoir la reconstruction mammaire pour toutes les femmes, dans la foulée de l’ablation. Généralement, il faut attendre un an avant la reconstitution mammaire pour éviter que les soins réalisés après l’ablation n’altèrent la prothèse. Sophie Auconie souhaite alors que le choix revienne aux patientes et non à l’équipe médicale :