Cancer du sein : vers des traitements plus courts mais tout aussi efficaces !

Bonne nouvelle dans la lutte contre le cancer du sein ! Une étude présentée dimanche 15 septembre à Barcelone à l’occasion du congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale, montre que des traitements de radiothérapie plus courts restent tout aussi efficaces. Cela ouvre donc la voie à des traitements moins lourds et invasifs, alors que 60.000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année.

Pas davantage d'effets secondaires

Pendant 5 ans, l’oncologue-radiothérapeute française Sofia Rivera, de l’institut Gustave-Roussy, et ses équipes ont suivi 1.265 patientes souffrant d’un cancer du sein avec atteinte ganglionnaire, et comparé les effets d’une radiothérapie classique de 5 semaines, avec ceux d’une radiothérapie raccourcie à trois semaines. Si le traitement s’est avéré tout aussi efficace, il n’a pas non plus montré davantage d’effets secondaires alors que la dose d’irradiation a été augmentée. Autre point positif : moins de séances de radiothérapie, cela voudra dire aussi moins d’attente pour les malades puisque les places se libèreront plus rapidement.

Ce traitement devrait donc être proposé prochainement aux femmes souffrant d'un cancer du sein ganglionnaire (environ 30% des cas). Cependant, la radiothérapie est actuellement rémunérée à l'acte en France et non au forfait. Il est donc plus rentable pour les établissements de proposer un nombre important de séances !