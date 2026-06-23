Canicule : comment fixe-t-on l’alerte ?

La France est en alerte. Depuis plus d'une semaine, la canicule occupe la une de l'actualité.

Des écoles ont fermé, des restrictions de circulation ont été mises en place en Île-de-France, certaines villes ont annulé la Fête de la musique et les médias multiplient les conseils pour éviter les coups de chaleur. À chaque épisode de ce type, beaucoup de Français ont le même sentiment : certes, il fait chaud, mais a-t-on vraiment besoin d'un tel niveau d'alerte ? Depuis la canicule de 2003, n'a-t-on pas appris à gérer ce phénomène ?

En réalité, il existe un élément peu connu qui change complètement la manière de comprendre ces alertes. Contrairement à ce que l'on imagine, les vigilances canicule ne sont pas déclenchées par un simple thermomètre. Les seuils utilisés par Météo-France ont été élaborés avec Santé publique France à partir d'études épidémiologiques et de l'observation des conséquences sanitaires des vagues de chaleur passées.

Autrement dit, lorsqu'une vigilance est déclenchée, le message n'est pas seulement : « Il va faire 35 degrés ». Le véritable message est plutôt : « À partir de ces températures, dans ce territoire précis, l'expérience montre que les hospitalisations et les décès augmentent. »

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les seuils ne sont pas identiques partout en France. Ils varient selon les départements. Un même niveau de température ne produit pas les mêmes effets à Lille, à Brest ou à Nîmes. Les autorités tiennent compte de l'habitude locale de la chaleur, des caractéristiques de la population et des conséquences sanitaires observées historiquement.

C'est ce qui explique parfois le décalage entre le ressenti du public et le discours des autorités. Beaucoup de personnes entendent : « Il va faire chaud. » Les pouvoirs publics, eux, regardent une autre variable : le risque sanitaire associé à cette chaleur.

Au fond, la vigilance canicule ne mesure pas seulement une température. Elle mesure la vulnérabilité d'une population face à cette température. Derrière les cartes orange ou rouges de Météo-France se cache donc moins un indicateur météorologique qu'un indicateur de risque pour la santé publique.