Canicule : la Nièvre placée en vigilance orange

Alors que 19 départements, dont l’Allier et la Saône-et-Loire, étaient placés en vigilance orange canicule ce vendredi 18 août, Météo France élargit l’alerte à neuf territoires supplémentaires à compter de samedi. La Nièvre fait notamment partie des nouveaux départements concernés. Météo France estime que cet épisode caniculaire « durable et assez tardif », nécessite une vigilance particulière pour les personnes les plus fragiles.

La vague de chaleur, qui touchait jusque-là plutôt le sud du pays, remonte progressivement. « Elle s’annonce durable, au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine, avec un pic d’intensité probable en début de semaine prochaine », indique Météo France. Les températures maximales devraient dépasser les 35°C, tandis que les minimales ne descendront pas sous les 20°C la nuit.

Un numéro vert Canicule info service a été activé ce matin par le gouvernement. Il est joignable au 0800 06 66 66, si vous avez besoin de conseils en cette période de fortes chaleurs.