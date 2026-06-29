Canicule : les morts ne sont pas comptés, ils sont calculés

Santé Publique France a publié un premier bilan humain de la canicule qui s’achève.

Depuis mercredi, un millier de décès de plus que la normale a déjà été recensés en France. Dans le détail, plus de 1 400 décès quotidiens, toutes causes confondues, ont été enregistrés les 25 juin et 26 juin. À titre comparatif, on comptait autour de 900 à 1 000 décès par jour durant les mois d'avril et de mai.

À chaque épisode de canicule, ce type d'annonce revient. Mais une question mérite d'être posée : comment sait-on que ces décès sont liés à la chaleur? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'existe pas de registre recensant les « morts de la canicule ». Lorsqu'un médecin remplit un certificat de décès, il indique avant tout une cause médicale : un infarctus, un accident vasculaire cérébral (AVC), une insuffisance respiratoire ou une défaillance rénale. La chaleur n'apparaît pas systématiquement sur le certificat. En effet, elle agit souvent comme un facteur déclenchant ou aggravant d'une pathologie déjà existante.

C'est pourquoi Santé publique France ne procède pas à un simple décompte des personnes officiellement décédées « de la canicule ». L'agence s'appuie sur un autre indicateur, beaucoup moins connu : la surmortalité.

Le principe est simple. Les épidémiologistes comparent le nombre total de décès observés pendant l'épisode de chaleur au nombre de décès qui étaient statistiquement attendus à cette période de l'année, en tenant compte des tendances habituelles de mortalité. Si plusieurs centaines de décès supplémentaires sont enregistrés sans qu'un autre événement majeur ne puisse expliquer cette hausse, cet excès de mortalité est associé à la canicule.

Cette approche présente un avantage majeur. Elle permet de mesurer l'impact réel d'un phénomène qui ne laisse pas toujours de trace explicite sur les certificats de décès. Une personne peut succomber à un infarctus ou à une insuffisance rénale précipitée par la chaleur sans que celle-ci soit mentionnée comme cause immédiate du décès.

Les chiffres publiés dans les premiers jours d'une canicule restent toutefois provisoires. Ils sont régulièrement consolidés à mesure que les données remontent des communes et des établissements de santé. Mais le principe, lui, demeure inchangé : pour évaluer les conséquences sanitaires d'une canicule, les autorités ne comptent pas les morts un par un. Elles observent l'empreinte que la chaleur laisse sur la mortalité de l'ensemble de la population.

Autrement dit, les morts de la canicule ne sont pas recensés individuellement : ils apparaissent dans les statistiques.