Canicule : les musées d’Orléans ouverts gratuitement

C’est une journée qui s’annonce une fois de plus caniculaire, avec une moyenne de 32°C affichée à Orléans ce vendredi après-midi. Mais des pics à 36-37°C ne sont pas à exclure. Cette météo totalement exceptionnelle pour un mois de septembre devrait se poursuivre au moins jusqu’à dimanche, avant le retour des orages et de la pluie en début de semaine prochaine.

En attendant, les habitants d’Orléans et la région Centre doivent bien s’adapter ! Alors pourquoi ne pas profiter de l’air climatisé des musées ? Les musées d’Orléans sont ouverts ce vendredi 8 septembre, gratuitement. Sont concernés : le musée des Beaux-Arts, l’hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie, le MOBE (musée d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement) et la Maison de Jeanne d’Arc.

Ilots de fraicheur à Tours

À Tours aussi, la chaleur frappe de plein fouet. Pour tenter de faire face à la canicule, la ville de Tours annonce la mise en place d’ilots de fraicheur, avec l’ouverture 24h/24 des jardins Mirabeau, Prébendes, et François Sicard ou encore l’ouverture des lieux de culte de 9h à 19h (Cathédrale St Gatien, Eglise Notre Dame de la Riche, Eglise Saint-Symphorien).